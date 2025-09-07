Pierwsza kanonizacja papieża Leona XIV

Obaj zmarli w młodym wieku, obaj uznawani są za szczególnych patronów młodzieży. W niedzielę o godzinie 10 na Placu św. Piotra w Rzymie rozpocznie się kanonizacja błogosławionego Carlo Acutisa i błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego.

Edycja tekstu: Michał Król

Frassati jest m.in. patronem studentów i ludzi gór. Ks. Maciej Wagner, który napisał pracę magisterską o przyszłym świętym mówi, że Frassati kierował się dewizą, że trzeba żyć, a nie wegetować.- Swoim życiem udowodnił, że można być młodym, rozmodlonym, wierzącym, oddanym Panu Bogu, ale także angażującym się w różne działalności charytatywne i społeczne człowiekiem, a przede wszystkim takim zwyczajnym i normalnym - mówi Wagner.Bł. Pier Giorgio Frassati zmarł w 1925 roku, w wieku 24 lat na skutek infekcji chorobą Heinego-Medina.Carlo Acutis to pierwszy milenials, który będzie ogłoszony świętym - mówi ks. Maciej Czaczyk. Dodaje, że jego głównym orędziem była miłość do Eucharystii.- Bez dobrego jedzenia i energii, trudno iść np. po górach, czy w jakieś trudne wędrówki. Tak samo potrzeba chleba eucharystycznego, żeby iść w drodze, w pielgrzymce naszego życia. Autostrada do nieba, najszybsza droga - mówi Czaczyk.Carlo Acutis zmarł w 2006 roku, w wieku 15 lat na białaczkę.To będzie pierwsza kanonizacja za pontyfikatu papieża Leona XIV.