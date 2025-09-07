Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

Region Anna Łukaszek

Fot. pixabay.com / chriscalderwoo1 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / chriscalderwoo1 (CC0 domena publiczna)
Warto w niedzielę wieczorem spojrzeć w niebo. Całkowite zaćmienie Księżyca przed nami. Takie zjawisko zdarza się raz na kilka lat.
Na wspólne obserwowanie nieba zapraszają na Wały Chrobrego członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie.

- Rozpoczynamy otwarty pokaz, będą dostępne instrumenty do obserwacji zaćmienia Księżyca. Zjawisko będzie widoczne prawie do godz. 22, ale warto być czujnym już wcześniej, żeby go nie przegapić. Oko ludzkie przyzwyczaja się do ciemniejszego, wręcz czerwonego koloru globu. Zmiana w jasności będzie dostrzegalna, aczkolwiek trzeba będzie odrobinkę wykazać się uważnością i chęcią - podkreśla Paweł Szkaplewicz z PTMA.

Wspólne oglądanie zaćmienia zaplanowano też pod Stargardem. Centrum Nauki Filary zaprasza do Kiczarowa. Miłośnicy obserwacji astronomicznych spotkają się tam na łące o godz. 19.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Łukaszek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 6687 razy)
  2. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 5912 razy)
  3. Rodzice skarżą się na godziny lekcji w szkole w Mierzynie
    (od 02 września oglądane 4980 razy)
  4. Nowe fotoradary w Zachodniopomorskiem
    (od 02 września oglądane 4519 razy)
  5. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od wczoraj oglądane 4305 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pierwsi szczecinianie uwiecznieni na mozaice [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Sztuka jutra" w rękach dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuka opanowała Stargard [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narodowe Czytanie w Stargardzie z przymrużeniem oka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Warsztaty, konsultacje z weterynarzem, parada - psie targi w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuka tkaniny na wystawie w Książnicy Pomorskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty