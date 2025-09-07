Warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

Fot. pixabay.com / chriscalderwoo1 (CC0 domena publiczna)

Warto w niedzielę wieczorem spojrzeć w niebo. Całkowite zaćmienie Księżyca przed nami. Takie zjawisko zdarza się raz na kilka lat.

Na wspólne obserwowanie nieba zapraszają na Wały Chrobrego członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie.



- Rozpoczynamy otwarty pokaz, będą dostępne instrumenty do obserwacji zaćmienia Księżyca. Zjawisko będzie widoczne prawie do godz. 22, ale warto być czujnym już wcześniej, żeby go nie przegapić. Oko ludzkie przyzwyczaja się do ciemniejszego, wręcz czerwonego koloru globu. Zmiana w jasności będzie dostrzegalna, aczkolwiek trzeba będzie odrobinkę wykazać się uważnością i chęcią - podkreśla Paweł Szkaplewicz z PTMA.



Wspólne oglądanie zaćmienia zaplanowano też pod Stargardem. Centrum Nauki Filary zaprasza do Kiczarowa. Miłośnicy obserwacji astronomicznych spotkają się tam na łące o godz. 19.



Autorka edycji: Joanna Chajdas