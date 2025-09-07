Przelewice świętują dożynki [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Regionalne potrawy, koncerty i konkursy. W Przelewicach zakończyły się dwudniowe Dożynki Wojewódzkie.

- Ślicznie tu jest, mamy bardzo dużo wystawców. - Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, co zobaczyliśmy. - Są tutaj bardzo dobre ciasta. Tutaj jest nasza typowa ryba po grecku, a w niej: sól, pieprz, warzywa z ogródka, a ryba z naszego polskiego morza - Jesteśmy "Czciborzanie" z Cedyni. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zaśpiewać nasz utwór o Cedyni - mówili uczestnicy i wystawcy.



- To przepiękny czas... Należą się przede wszystkim podziękowania rolnikom, pszczelarzom, sadownikom i ludziom pracującym na wsi i żyjącym z pracy na roli. Podziękowania za trud pracy. Pamiętajmy, że żniwa są tylko raz do roku - podkreśla Marcin Łapieciński, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego.



Konkurs na najpiękniejszą wieś w regionie wygrały Łabędzie w powiecie drawskim.



Autorka edycji: Joanna Chajdas, Elżbieta Bielecka