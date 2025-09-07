Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Przelewice świętują dożynki [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Regionalne potrawy, koncerty i konkursy. W Przelewicach zakończyły się dwudniowe Dożynki Wojewódzkie.
- Ślicznie tu jest, mamy bardzo dużo wystawców. - Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, co zobaczyliśmy. - Są tutaj bardzo dobre ciasta. Tutaj jest nasza typowa ryba po grecku, a w niej: sól, pieprz, warzywa z ogródka, a ryba z naszego polskiego morza - Jesteśmy "Czciborzanie" z Cedyni. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zaśpiewać nasz utwór o Cedyni - mówili uczestnicy i wystawcy.

- To przepiękny czas... Należą się przede wszystkim podziękowania rolnikom, pszczelarzom, sadownikom i ludziom pracującym na wsi i żyjącym z pracy na roli. Podziękowania za trud pracy. Pamiętajmy, że żniwa są tylko raz do roku - podkreśla Marcin Łapieciński, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs na najpiękniejszą wieś w regionie wygrały Łabędzie w powiecie drawskim.

Autorka edycji: Joanna Chajdas, Elżbieta Bielecka
Relacja Kamili Kozioł

