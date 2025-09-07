Tłumy szczecinian na zaćmieniu Księżyca [ZDJĘCIA]

To jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń astronomicznych ostatnich lat - mowa o Krwawym Superksiężycu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Można było go w niedzielę zobaczyć na niebie. Szczecinianie wspólnie obserwowali to niezwykłe zjawisko na Wałach Chrobrego.- Jest, jest... Mało go widać, bo chmury go przesłaniają trochę, ale ciekawy ma kolor. - Widać za chmurami, że jest. - Bardzo lubimy obserwować niebo. Fajnie, że jest taka duża frekwencja, bo zazwyczaj na takich wydarzeniach jest mało ludzi, a teraz są zajęte wszystkie schody na Wały Chrobrego - relacjonują uczestnicy.- Zaćmienie Księżyca następuje wtedy, kiedy w jednej linii spotyka się Słońce, Ziemia i Księżyc, przy czym Ziemia musi być po środku. Wówczas cień Ziemi idealnie przyćmiewa naszego satelitę. Barwa czerwona przenika przez atmosferę ziemską, natomiast barwy krótsze - niebieskie, zielonkawe odbijają się i stąd Księżyc ma taką krwistą poświatę - dodaje Ryszard Siwiec z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, oddział w Szczecinie.Ostatni Krwawy Superksiężyc można było obserwować w Polsce w 2019 roku.