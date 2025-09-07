Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Tłumy szczecinian na zaćmieniu Księżyca [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
To jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń astronomicznych ostatnich lat - mowa o Krwawym Superksiężycu.
Warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

Warto spojrzeć w niebo. Przed nami Krwawy Superksiężyc

Można było go w niedzielę zobaczyć na niebie. Szczecinianie wspólnie obserwowali to niezwykłe zjawisko na Wałach Chrobrego.

- Jest, jest... Mało go widać, bo chmury go przesłaniają trochę, ale ciekawy ma kolor. - Widać za chmurami, że jest. - Bardzo lubimy obserwować niebo. Fajnie, że jest taka duża frekwencja, bo zazwyczaj na takich wydarzeniach jest mało ludzi, a teraz są zajęte wszystkie schody na Wały Chrobrego - relacjonują uczestnicy.

- Zaćmienie Księżyca następuje wtedy, kiedy w jednej linii spotyka się Słońce, Ziemia i Księżyc, przy czym Ziemia musi być po środku. Wówczas cień Ziemi idealnie przyćmiewa naszego satelitę. Barwa czerwona przenika przez atmosferę ziemską, natomiast barwy krótsze - niebieskie, zielonkawe odbijają się i stąd Księżyc ma taką krwistą poświatę - dodaje Ryszard Siwiec z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, oddział w Szczecinie.

Ostatni Krwawy Superksiężyc można było obserwować w Polsce w 2019 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Kamili Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 6740 razy)
  2. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 5924 razy)
  3. Rodzice skarżą się na godziny lekcji w szkole w Mierzynie
    (od 02 września oglądane 4987 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od przedwczoraj oglądane 4654 razy)
  5. Nowe fotoradary w Zachodniopomorskiem
    (od 02 września oglądane 4537 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pierwsi szczecinianie uwiecznieni na mozaice [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Sztuka jutra" w rękach dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuka opanowała Stargard [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narodowe Czytanie w Stargardzie z przymrużeniem oka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Warsztaty, konsultacje z weterynarzem, parada - psie targi w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuka tkaniny na wystawie w Książnicy Pomorskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty