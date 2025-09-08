Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Wojewoda zachodniopomorski: moja misja w regionie nie jest jeszcze zakończona

Region Piotr Tolko

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Podczas ostatniej rekonstrukcji rządu otrzymałem propozycję stanowiska wiceministra kultury ds. mediów. Uważam jednak, że moja misja tu w regionie nie jest jeszcze zakończona – mówił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski w "Rozmowie pod Krawatem".
Spotkanie Trump - Nawrocki. Wojewoda krytykuje zamieszanie medialne

Spotkanie Trump - Nawrocki. Wojewoda krytykuje zamieszanie medialne

Adam Rudawski
Odnosząc się do ewentualnych kolejnych zmian w rządzie wojewoda stwierdził, że to raczej „próba projekcji” niż realne plany. Media spekulowały niedawno, że szef MSZ Radosław Sikorski miałby zastąpić na stanowisku premiera Donalda Tuska.

Zapytaliśmy Adama Rudawskiego o prezydenckie weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i o to, czy urzędowi wojewódzkiemu nie grozi paraliż. Obecne przepisy obowiązują do końca września i gwarantują Ukraińcom możliwość legalnego pobytu i pracy w naszym kraju. Weto do ustawy oznacza, że potrzebne jest inne rozwiązanie – mówił Adam Rudawski.

- Uważam to weto za bardzo nieodpowiedzialne. Nie wolno stawiać w sytuacji obywateli obcego kraju, którego zaprosiliśmy i którzy tu legalnie pracują i płacą podatki, żeby nagle kilkaset tysięcy osób musiało zjawić się w Urzędach Wojewódzkich po przedłużenie swojego pobytu - mówi Rudawski.

Zdaniem wojewody według rozwiązań proponowanych przez rząd, nie będzie konieczności osobistego stawiania się w Urzędach Wojewódzkich po to, by dopełnić formalności.

Adam Rudawski poinformował także, że od momentu wprowadzenia kontroli na granicach skontrolowano 400 tysięcy osób i 180 000 pojazdów. Do Polski w ramach readmisji wróciło 81 osób. – Słowa opozycji o zalewie migrantów zawracanych z Niemiec do Polski, są nieprawdziwe – stwierdził wojewoda.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej i radiowym Facebooku.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod Krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął politolog profesor Łukasz Tomczak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Edycja tekstu: Michał Król
Czekamy z niecierpliwością na zakończenie misji

Najnowsze podcasty