Wojewoda zachodniopomorski: moja misja w regionie nie jest jeszcze zakończona

Podczas ostatniej rekonstrukcji rządu otrzymałem propozycję stanowiska wiceministra kultury ds. mediów. Uważam jednak, że moja misja tu w regionie nie jest jeszcze zakończona – mówił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski w "Rozmowie pod Krawatem".

Spotkanie Trump - Nawrocki. Wojewoda krytykuje zamieszanie medialne Adam Rudawski



Zapytaliśmy Adama Rudawskiego o prezydenckie weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i o to, czy urzędowi wojewódzkiemu nie grozi paraliż. Obecne przepisy obowiązują do końca września i gwarantują Ukraińcom możliwość legalnego pobytu i pracy w naszym kraju. Weto do ustawy oznacza, że potrzebne jest inne rozwiązanie – mówił Adam Rudawski.



- Uważam to weto za bardzo nieodpowiedzialne. Nie wolno stawiać w sytuacji obywateli obcego kraju, którego zaprosiliśmy i którzy tu legalnie pracują i płacą podatki, żeby nagle kilkaset tysięcy osób musiało zjawić się w Urzędach Wojewódzkich po przedłużenie swojego pobytu - mówi Rudawski.



Zdaniem wojewody według rozwiązań proponowanych przez rząd, nie będzie konieczności osobistego stawiania się w Urzędach Wojewódzkich po to, by dopełnić formalności.



Adam Rudawski poinformował także, że od momentu wprowadzenia kontroli na granicach skontrolowano 400 tysięcy osób i 180 000 pojazdów. Do Polski w ramach readmisji wróciło 81 osób. – Słowa opozycji o zalewie migrantów zawracanych z Niemiec do Polski, są nieprawdziwe – stwierdził wojewoda.



