Wojewoda zachodniopomorski: moja misja w regionie nie jest jeszcze zakończona

Podczas ostatniej rekonstrukcji rządu otrzymałem propozycję stanowiska wiceministra kultury ds. mediów. Uważam jednak, że moja misja tu w regionie nie jest jeszcze zakończona – mówił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski w "Rozmowie pod Krawatem".
Zapytaliśmy Adama Rudawskiego o prezydenckie weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i o to, czy urzędowi wojewódzkiemu nie grozi paraliż. Obecne przepisy obowiązują do końca września i gwarantują Ukraińcom możliwość legalnego pobytu i pracy w naszym kraju. Weto do ustawy oznacza, że potrzebne jest inne rozwiązanie – mówił Adam Rudawski.
- Uważam to weto za bardzo nieodpowiedzialne. Nie wolno stawiać w sytuacji obywateli obcego kraju, którego zaprosiliśmy i którzy tu legalnie pracują i płacą podatki, żeby nagle kilkaset tysięcy osób musiało zjawić się w Urzędach Wojewódzkich po przedłużenie swojego pobytu - mówi Rudawski.
Zdaniem wojewody według rozwiązań proponowanych przez rząd, nie będzie konieczności osobistego stawiania się w Urzędach Wojewódzkich po to, by dopełnić formalności.
Adam Rudawski poinformował także, że od momentu wprowadzenia kontroli na granicach skontrolowano 400 tysięcy osób i 180 000 pojazdów. Do Polski w ramach readmisji wróciło 81 osób. – Słowa opozycji o zalewie migrantów zawracanych z Niemiec do Polski, są nieprawdziwe – stwierdził wojewoda.
Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej i radiowym Facebooku.
Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod Krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął politolog profesor Łukasz Tomczak z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Edycja tekstu: Michał Król