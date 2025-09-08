Poszukiwany listem gończym. Ukrył się... w skrzyni na pościel

Schował się przed policjantami w łóżkowej skrzyni na pościel. Policjanci z wydziału kryminalnego w Szczecinie dostali informacje w sprawie mężczyzny poszukiwanego listem gończym.
Na klatce schodowej mundurowi usłyszeli odgłosy dochodzące z mieszkania poszukiwanego. Po zapukaniu do drzwi zapadła jednak cisza. Na miejsce wezwano straż pożarną, aby wejść do środka siłą, ale okazało się, że nie jest to konieczne. Drzwi zostały otwarte, jednak policjanci nie zastali mężczyzny w mieszkaniu. Po chwili okazało się, że ukrył się w skrzyni na pościel. Uciekinier został zatrzymany i trafił do aresztu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
