Okradał dostawców, wpadł na parkingu

Okradał dostawców - wpadł na przydrożnym parkingu. 48-latek z powiatu kołobrzeskiego odpowie za swoją wakacyjną działalność w nadmorskich miejscowościach.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Rewala. W lipcu i sierpniu obrał za cel dostawców, którzy dowozili towar do punktów handlowych. 48-latek obserwował swoje ofiary. Gdy dostawca opuszczał pojazd, by rozładować towar, złodziej w tym czasie dostawał się do samochodu i kradł utarg odebrany wcześniej z innego punktu. Łącznie straty wyceniono na 28 tysięcy złotych.





Nad sprawą pracowali kryminalni, którzy ustalili, że za kradzieżami stoi kołobrzeżanin. Zatrzymali go na przydrożnym parkingu w Pobierowie, gdy siedział w jednym z samochodów wykorzystywanych do przestępstw. Mężczyzna usłyszał łącznie osiem zarzutów, w tym kradzieży z włamaniem czy złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, a grozi mu do 15 lat więzienia.



