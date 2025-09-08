Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Grosicki wrócił do reprezentacji. Graffiti zaktualizowane [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Kamil Grosicki wrócił do reprezentacji Polski, więc wypadało to uczcić - tak twórca street artu Adam Szewczyk skomentował zaktualizowanie swojego graffiti poświęconemu "Grosikowi".
Dzieło można podziwiać przy ulicy Taczaka w Szczecinie. - Wystarczyło, że przekreśliłem datę pierwotnego zakończenia reprezentacyjnej kariery Grosickiego i dodałem hasło "edit: wrócił" - mówi Szewczyk, znany też jako "Szewcu 80".

- Większość się spodziewała, że to tylko takie chwilowe odejście... Kamil jest cały czas w grze i wychodzi na boisko w meczu reprezentacji w którejś minucie. Ja myślę, że i tak wciąż za mało gra, bo jego udział robi różnicę - podkreśla Szewczyk.

Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o tej aktualizacji. - Chodzi o Grosickiego... Została dokonana edycja i wrócił on z powrotem do kadry. - Cieszę się, bo zawsze go doceniałem jako piłkarza. - Myślę, że wygląda to fajnie, prezentuje się naprawdę dobrze - mówią szczecinianie.

Pomocnik Pogoni Szczecin powołany do kadry narodowej, wystąpił w ostatnich meczach z Holandią i Finlandią.

Najbliższa okazja, by zobaczyć Grosika w akcji już w najbliższą sobotę podczas wyjazdowego meczu "Portowców" z Koroną Kielce.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego

