Sedinum
Trzecie życie drzewa. Niezwykły plener rzeźbiarski na Białej Górze

Region Anna Pałamar

fot. Woliński Park Narodowy
"Z drewna wyczarowane... czyli trzecie życie drzewa" - pod takim hasłem odbędzie się III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski.
W programie pokazy rzeźbienia piłą mechaniczną i spacery z przewodnikiem. Wydarzenie zorganizowane jest przez Woliński Park Narodowy i rozpocznie się w środę.

Finał zaplanowano na piątek 13 września o godzinie 13.00 na Białej Górze koło Międzyzdrojów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Zobacz
