Trzecie życie drzewa. Niezwykły plener rzeźbiarski na Białej Górze

"Z drewna wyczarowane... czyli trzecie życie drzewa" - pod takim hasłem odbędzie się III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski.
W programie pokazy rzeźbienia piłą mechaniczną i spacery z przewodnikiem. Wydarzenie zorganizowane jest przez Woliński Park Narodowy i rozpocznie się w środę.
Finał zaplanowano na piątek 13 września o godzinie 13.00 na Białej Górze koło Międzyzdrojów.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Finał zaplanowano na piątek 13 września o godzinie 13.00 na Białej Górze koło Międzyzdrojów.
Autorka edycji: Joanna Chajdas