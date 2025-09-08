Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Edukacja zdrowotna w szkołach. Licealiści podzieleni

Region Weronika Łyczywek

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Chcą mieć więcej wolnego czasu i obawiają się braku towarzystwa kolegów na zajęciach - to główne powody, dla których szczecińska młodzież nie chce chodzić na zajęcia z edukacji zdrowotnej.
Nieobowiązkowy przedmiot pojawił się w planach lekcji w tym roku szkolnym. Zastąpił wychowanie do życia w rodzinie.

Licealiści przyznają, że raczej nie będą chodzić na zajęcia: - Wypiszemy się niedługo, bo nikt prawie tam nie będzie chodzić. A co można samemu robić? Poza tym stwierdziłam, że ja niczego się tam nowego nie nauczę. - Ja będę chodził, uważam, że dobrze, że wprowadzili coś takiego. Bez sensu też, że ludzie robili taką nagonkę w Internecie na to. - Raczej nie będziemy chodzić, bo już dużo godzin mamy w planie. - Myślę, że pójdę. Pójdę i zobaczę co to będzie. Jeśli będzie średnio, to pewnie się wypiszę po prostu. - Zobaczę jak jest w trakcie pierwszych kilku zajęć, ale jeśli mi się nie spodoba, to się wypiszę. - Nie chcę za bardzo chodzić, bo bym miała wtedy godzinę dłużej lekcji, aż do 15 - mówią uczniowie.

W szczecińskich placówkach odbywają się spotkania nauczycieli przedmiotu z rodzicami. To oni podejmą decyzję o tym czy dziecko będzie chodziło na te zajęcia - mówi dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie Artur Włoch.

- Byli zainteresowani przedmiotem, teraz jesteśmy na etapie zbierania deklaracji od rodziców, którzy chcą zrezygnować z przedmiotu. Po analizie tych deklaracji, jeszcze w tym tygodniu przedmiot zostanie uruchomiony dla dzieci, które ostatecznie zdecydują się uczęszczać - podkreśla Włoch.

Edukacja zdrowotna realizowana będzie od 4. klasy szkoły podstawowej do klasy trzeciej szkoły średniej. Kuratorium Oświaty zapowiedziało, że czas na złożenie deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa jest do 25 września.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
W szczecińskich placówkach odbywają się spotkania nauczycieli przedmiotu z rodzicami. To oni podejmą decyzję o tym czy dziecko będzie chodziło na te zajęcia - mówi dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie Artur Włoch.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 6976 razy)
  2. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 5996 razy)
  3. Rodzice skarżą się na godziny lekcji w szkole w Mierzynie
    (od 02 września oglądane 5032 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od przedwczoraj oglądane 5005 razy)
  5. Nowe fotoradary w Zachodniopomorskiem
    (od 02 września oglądane 4593 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Seniorzy opanowali Szczecin. Ulicami przeszedł Kolorowy Korowód Kapeluszy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Rudawski
Pierwsi szczecinianie uwiecznieni na mozaice [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Sztuka jutra" w rękach dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuka opanowała Stargard [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narodowe Czytanie w Stargardzie z przymrużeniem oka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty