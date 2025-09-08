Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Kołobrzeg planuje podniesienie opłaty uzdrowiskowej

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To obligatoryjny koszt dla każdej osoby nocującej w polskich uzdrowiskach. Jak ta opłata kształtuje się w mieście nad Parsętą?
Dotychczas każda osoba spędzająca w Kołobrzegu minimum dobę, płaciła stawkę 6,35 zł. Miasto planuje podnieść opłatę do 6,67 zł.

Agnieszka Kraczkowska-Bolko, naczelnik wydziału podatków i opłat w kołobrzeskim magistracie mówi, że dla budżetu miasta oznaczać to będzie 1,5 mln zł więcej po stronie dochodowej. - Planujemy dochód w przyszłym roku w wysokości 30,5 mln zł - dodaje.

Co o takiej opłacie myślą sami turyści? - Trzeba molo wyremontować i zadbać o zieleń. To nie są pieniądze wyrzucone w błoto. - Zapłaciliśmy 170 zł. To nie jest mało... - podkreślają.

Pozyskane w ten sposób pieniądze miasto może przeznaczyć na inwestycje i utrzymanie infrastruktury w strefie uzdrowiskowej. Podwyżki w Kołobrzegu muszą jeszcze zatwierdzić radni, a wejdą one w życie z początkiem 2026 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 6976 razy)
  2. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 5996 razy)
  3. Rodzice skarżą się na godziny lekcji w szkole w Mierzynie
    (od 02 września oglądane 5032 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od przedwczoraj oglądane 5005 razy)
  5. Nowe fotoradary w Zachodniopomorskiem
    (od 02 września oglądane 4593 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Seniorzy opanowali Szczecin. Ulicami przeszedł Kolorowy Korowód Kapeluszy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Rudawski
Pierwsi szczecinianie uwiecznieni na mozaice [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Sztuka jutra" w rękach dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuka opanowała Stargard [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narodowe Czytanie w Stargardzie z przymrużeniem oka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty