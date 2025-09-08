Kołobrzeg planuje podniesienie opłaty uzdrowiskowej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To obligatoryjny koszt dla każdej osoby nocującej w polskich uzdrowiskach. Jak ta opłata kształtuje się w mieście nad Parsętą?

Dotychczas każda osoba spędzająca w Kołobrzegu minimum dobę, płaciła stawkę 6,35 zł. Miasto planuje podnieść opłatę do 6,67 zł.



Agnieszka Kraczkowska-Bolko, naczelnik wydziału podatków i opłat w kołobrzeskim magistracie mówi, że dla budżetu miasta oznaczać to będzie 1,5 mln zł więcej po stronie dochodowej. - Planujemy dochód w przyszłym roku w wysokości 30,5 mln zł - dodaje.



Co o takiej opłacie myślą sami turyści? - Trzeba molo wyremontować i zadbać o zieleń. To nie są pieniądze wyrzucone w błoto. - Zapłaciliśmy 170 zł. To nie jest mało... - podkreślają.



Pozyskane w ten sposób pieniądze miasto może przeznaczyć na inwestycje i utrzymanie infrastruktury w strefie uzdrowiskowej. Podwyżki w Kołobrzegu muszą jeszcze zatwierdzić radni, a wejdą one w życie z początkiem 2026 roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas