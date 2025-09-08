Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Owce zaopiekują się wałami przeciwpowodziowymi

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / Kamyq (CC0 domena publiczna)
Żywe kosiarki zadbają o wały przeciwpowodziowe. Owce z gospodarstwa ekologicznego w Marwicach będą paść się przy wałach, jednocześnie zabezpieczając teren nad Odrą.
To nasz eksperyment, inspirowany doświadczeniem naukowców z małopolski - mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Marek Synowiecki: - Wypas owiec na wałach może dobrze wpływać na stan tych obiektów. Owce nie tylko nie uszkodziły tam darni, ale przyczyniły się do wzmocnienia struktury obwałowań. Pasące się stada przepędziły też zwierzęta drążące nory i jamy.

Jeśli eksperyment przyniesie pozytywne efekty, to na wałach przy Odrze pojawią się kolejne stada.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
  Autopromocja  
