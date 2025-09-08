Szczecińskie TBS nie planuje możliwości wykupu mieszkań przez najemców

Fot. Szczecińskie TBS

Żadne z TBS-owych mieszkań w Szczecinie nie spełnia podstawowych warunków wykupu - mówiła w "Czasie Reakcji" prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Grażyna Szotkowska.

Chodzi o kryterium mówiące, że kredyty zaciągnięte na realizację inwestycji muszą być spłacone.



- Myślę, że ten czas się zbliża i wtedy będziemy się zastanawiali, czy na pewno nasz właściciel - gmina miasto Szczecin, będzie chciała prywatyzować te mieszkania, wybudowane w systemie partycypacji - tłumaczyła Szotkowska.



Spłata kredytów, to tylko jedno z kryteriów. Wykup mieszkania możliwy jest tylko dla lokatorów, którzy brali udział w partycypacji. Po spełnieniu wszystkich kryteriów ostateczną decyzję podejmuje miasto.



Autorka edycji: Joanna Chajdas