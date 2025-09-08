Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

To dobry czas na szczepienie przeciwko grypie

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Mojpe (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Mojpe (CC0 domena publiczna)
Wrzesień to najlepszy moment, żeby zaszczepić się przeciwko grypie - przypomina doktor Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.
Lekarka dodaje, że możemy się zaszczepić nie tylko w przychodniach POZ, ale także w aptekach.

- Końcówka września i początek października to będzie pierwsza fala, kiedy te infekcje zaczną występować w naszej populacji. I gdybyśmy zaszczepili się teraz, to mamy dużą szansę na to, że infekcja u nas przebiegnie całkowicie bezobjawowo, łagodnie, bądź też w ogóle nas nie dotknie - podkreśla Wiśniewska.

Tylko w Szczecinie szczepienia można wykonać w ponad 30 aptekach. - Łatwo można je znaleźć na portalu pacjent.gov.pl - radzi Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej: - Farmaceuta przeprowadza kwalifikacje i wystawia receptę. Jeżeli jest to senior, to może wystawić ją bezpłatnie. Starsza osoba w danej aptece może także przyjąć szczepionkę bez opłaty. Zachęcam pacjentów do szczepienia się, zwłaszcza przeciwko grypie, gdyż mamy dosyć małą wyszczepialność w naszym społeczeństwie.

Eksperci tłumaczą, że odporność po szczepieniu nie pojawia się natychmiast. Potrzeba średnio 2-3 tygodni, by wykształcić barierę ochronną.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Lekarka dodaje, że możemy się zaszczepić nie tylko w przychodniach POZ, ale także w aptekach.
Tylko w Szczecinie szczepienia można wykonać w ponad 30 aptekach. - Łatwo można je znaleźć na portalu pacjent.gov.pl - radzi Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

