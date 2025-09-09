Nowe boisko powstanie w Stargardzie

Będzie nowe, pełnowymiarowe boisko w stargardzkim Kluczewie. Jego koszt to prawie sześć milionów złotych.
Z nowego obiektu skorzystają nie tylko zawodnicy trzecioligowej Kluczevii, ale także młodzież z akademii piłkarskiej i mieszkańcy tej okolicy. Boisko będzie posiadać sztuczną nawierzchnię, co pozwoli na korzystanie z niego niemal przez cały rok.
Będzie również nowe oświetlenie, a w pobliżu pojawią się chodniki i parkingi. Roboty powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
