Nowe boisko powstanie w Stargardzie

Fot. UM w Stargardzie
Fot. UM w Stargardzie
Będzie nowe, pełnowymiarowe boisko w stargardzkim Kluczewie. Jego koszt to prawie sześć milionów złotych.
Z nowego obiektu skorzystają nie tylko zawodnicy trzecioligowej Kluczevii, ale także młodzież z akademii piłkarskiej i mieszkańcy tej okolicy. Boisko będzie posiadać sztuczną nawierzchnię, co pozwoli na korzystanie z niego niemal przez cały rok.

Będzie również nowe oświetlenie, a w pobliżu pojawią się chodniki i parkingi. Roboty powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

