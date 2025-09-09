Wystawy, spotkania z artystami. Książnica Stargardzka rozpoczyna świętowanie

Książnica Stargardzka. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin/Archiwum]

Książnica Stargardzka dołącza od wtorku do świętowania Europejskich Dni Dziedzictwa 2025.

W ramach tegorocznych obchodów ich organizatorzy przygotowali między innymi wystawy oraz spotkania dotyczące lokalnych artystów.



- Pierwsze wydarzenie zostanie poświęcone romantycznemu artyście z Pomorza Zachodniego - zapowiada dyrektor Książnicy Jolanta Aniszewska. - Być może zapomnianym po tej stronie Pomorza, za to bardzo mocno znanym po stronie niemieckiej, czyli Casparem Davidem Friedrichem, wielkim romantycznym malarzem, którego obrazy kojarzymy pewnie wszyscy, chociaż nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak nazywał się ich twórca.



Wykład „Klechda o romantyku z Pomorza. Śladami Caspara Davida Friedricha" rozpocznie się o godzinie 17.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski