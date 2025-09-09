Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Dobra wiadomość: będzie całoroczne lodowisko. Zła: nie wiadomo gdzie i kiedy [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Powstanie całoroczne lodowisko miejskie w Szczecinie... tylko nie wiadomo kiedy i gdzie. Wszyscy radni podczas wtorkowej sesji Rady Miasta głosowali "za" uchwałą obywatelską zgłoszoną przez mieszkańców.
Mieszkańcy walczą o całoroczne lodowisko w Szczecinie
Wniosek szczecinian został pozytywnie rozpatrzony przez radnych, ale z poprawką zgłoszoną przez radnego Koalicji Obywatelskiej Przemysława Słowika, która zakłada brak ram czasowych dotyczących wyznaczenia lokalizacji obiektu i zakończenia budowy.

Poprawka wynika z braku pieniędzy w budżecie miasta - przyznaje Słowik.

- W tej chwili takich środków nie mamy, ale jak tylko pojawi się chociażby finansowanie zewnętrzne, to jesteśmy gotowi, żeby takie zadanie do budżetu wprowadzić. Na tę chwilę potrzeba ruszyć tak naprawdę z dokumentacją, ze znalezieniem miejsca i przygotowaniem ewentualnie planu zagospodarowania przestrzennego, co będzie się działo zgodnie z uchwałą intencyjną - mówi Słowik.

Cieszy nas zmiana zdania dotycząca budowy lodowiska u radnych Platformy Obywatelskiej - mówi Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.

- Mam nadzieję, że te zapowiedzi, które dzisiaj wszystkie padły, one będą ziszczone i będziemy w stanie za kilka lat mówić o zaawansowanym procesie już rzeczywiście budowy, że to lodowisko ostatecznie powstanie po to, żeby było dobrym rozwiązaniem dla szczecinian - mówi Duklanowski.

Cieszy deklaracja wiceprezydent Szczecina, która stwierdziła, że w ciągu 2-4 tygodni wydział jest w stanie przygotować lokalizacje lodowiska - mówi Aleksander Pluciński, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Całorocznego Lodowiska Miejskiego w Szczecinie.

- Tak naprawdę bez lokalizacji stoimy w martwym punkcie. Będziemy patrzeć co się dzieje w ciągu pierwszego miesiąca w sprawie lokalizacji, bo to jest tak naprawdę pierwszy krok. Daje to nam jakąś nadzieję na przyszłość. Na to, że coś się ruszy, że będzie jakaś współpraca i temat pójdzie do przodu - mówi Pluciński.

Pierwotny projekt mieszkańców zakładał wskazanie lokalizacji lodowiska do 2025 roku i jego budowę do 2029. Radni Prawa i Sprawiedliwości w kontrze do Koalicji Obywatelskiej zamiast braku harmonogramu inwestycji domagali się, aby lodowisko powstało do 2031 roku, z wyznaczeniem lokalizacji do 2026 roku.

Edycja tekstu: Michał Król
