Przedłużono termin zgłoszeń kandydatów do trzech rad osiedlowych

W wyborach do szczecińskich rad osiedli zgłosiło się w tym roku ponad 750 osób.
W trzech radach przedłużono jednak termin zgłoszeń, z powodu zbyt małej liczby chętnych. Chodzi o Radę Osiedla: Arkońskie Niemierzyn, Podjuchy oraz Świerczewo. Tam liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów. Chętni mają czas do czwartku do godziny 15:30.
Kandydować w wyborach do rad osiedli może każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który zbierze poparcie od co najmniej 20 mieszkańców. Jeśli chętnych, mimo wydłużonego terminu, wciąż będzie zbyt mało, Rada Osiedla nie powstanie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
