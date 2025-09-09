Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Przedłużono termin zgłoszeń kandydatów do trzech rad osiedlowych

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W wyborach do szczecińskich rad osiedli zgłosiło się w tym roku ponad 750 osób.
W trzech radach przedłużono jednak termin zgłoszeń, z powodu zbyt małej liczby chętnych. Chodzi o Radę Osiedla: Arkońskie Niemierzyn, Podjuchy oraz Świerczewo. Tam liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów. Chętni mają czas do czwartku do godziny 15:30.

Kandydować w wyborach do rad osiedli może każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który zbierze poparcie od co najmniej 20 mieszkańców. Jeśli chętnych, mimo wydłużonego terminu, wciąż będzie zbyt mało, Rada Osiedla nie powstanie.

