Sedinum | Leszek Herman
Ekspert o sporze prezydenta z rządem: początek rywalizacji o wynik przyszłych wyborów

Region Piotr Tolko

Prof. Łukasz Tomczak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To kontynuacja tego, co obserwowaliśmy w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. To również początek rywalizacji o wynik przyszłych wyborów - politolog, prof. Łukasz Tomczak z Uniwersytetu Szczecińskiego komentuje w ten sposób ostatnie napięcia na linii Pałac Prezydencki - rząd.
Prof. Łukasz Tomczak

Na środę zaplanowano spotkanie Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta i Marcina Bosackiego, wiceministra spraw zagranicznych. Temat spotkania to normalizacja relacji w kontekście prowadzenia polskiej polityki zagranicznej.

- Jeśli będzie rywalizacja, to nie będzie normalizacji w tej kwestii - mówił w "Rozmowach pod krawatem" prof. Tomczak. Choć jego zdaniem nie mamy jeszcze do czynienia z ostrą dyskredytacją pomiędzy przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i rządu.

- Teoretycznie jest także możliwe, że Radosław Sikorski chce wzmocnić swoją pozycję, by zająć miejsce Donalda Tuska - mówił politolog. - Zmiana tego typu byłaby możliwa wtedy, gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory. To rzeczywiście można by doprowadzić do zmiany na stanowisku premiera w sposób pokojowy, bez pokazywania konfliktów w ramach jednego środowiska. Mogłoby coś takiego nastąpić.

Zdaniem prof. Tomczaka, kolejne weta prezydenta Nawrockiego mogą obrócić się przeciwko polityce Pałacu Prezydenckiego, przysparzając mu większej liczby krytyków aniżeli zwolenników.

W środę gościem "Rozmów pod krawatem" będzie Marek Duklanowski, szczeciński radny z Prawa i Sprawiedliwości.

