Ekspert o sporze prezydenta z rządem: początek rywalizacji o wynik przyszłych wyborów

To kontynuacja tego, co obserwowaliśmy w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. To również początek rywalizacji o wynik przyszłych wyborów - politolog, prof. Łukasz Tomczak z Uniwersytetu Szczecińskiego komentuje w ten sposób ostatnie napięcia na linii Pałac Prezydencki - rząd.
- Jeśli będzie rywalizacja, to nie będzie normalizacji w tej kwestii - mówił w "Rozmowach pod krawatem" prof. Tomczak. Choć jego zdaniem nie mamy jeszcze do czynienia z ostrą dyskredytacją pomiędzy przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i rządu.
- Teoretycznie jest także możliwe, że Radosław Sikorski chce wzmocnić swoją pozycję, by zająć miejsce Donalda Tuska - mówił politolog. - Zmiana tego typu byłaby możliwa wtedy, gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory. To rzeczywiście można by doprowadzić do zmiany na stanowisku premiera w sposób pokojowy, bez pokazywania konfliktów w ramach jednego środowiska. Mogłoby coś takiego nastąpić.
Zdaniem prof. Tomczaka, kolejne weta prezydenta Nawrockiego mogą obrócić się przeciwko polityce Pałacu Prezydenckiego, przysparzając mu większej liczby krytyków aniżeli zwolenników.
