Ekspert o sporze prezydenta z rządem: początek rywalizacji o wynik przyszłych wyborów

To kontynuacja tego, co obserwowaliśmy w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. To również początek rywalizacji o wynik przyszłych wyborów - politolog, prof. Łukasz Tomczak z Uniwersytetu Szczecińskiego komentuje w ten sposób ostatnie napięcia na linii Pałac Prezydencki - rząd.

- Jeśli będzie rywalizacja, to nie będzie normalizacji w tej kwestii - mówił w "Rozmowach pod krawatem" prof. Tomczak. Choć jego zdaniem nie mamy jeszcze do czynienia z ostrą dyskredytacją pomiędzy przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i rządu.





- Teoretycznie jest także możliwe, że Radosław Sikorski chce wzmocnić swoją pozycję, by zająć miejsce Donalda Tuska - mówił politolog. - Zmiana tego typu byłaby możliwa wtedy, gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory. To rzeczywiście można by doprowadzić do zmiany na stanowisku premiera w sposób pokojowy, bez pokazywania konfliktów w ramach jednego środowiska. Mogłoby coś takiego nastąpić.





Zdaniem prof. Tomczaka, kolejne weta prezydenta Nawrockiego mogą obrócić się przeciwko polityce Pałacu Prezydenckiego, przysparzając mu większej liczby krytyków aniżeli zwolenników.

Na środę zaplanowano spotkanie Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta i Marcina Bosackiego, wiceministra spraw zagranicznych. Temat spotkania to normalizacja relacji w kontekście prowadzenia polskiej polityki zagranicznej.