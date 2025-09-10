Zakończenie prac na dworcu w Dąbiu później niż planowano

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin-Dąbie zakończy się później niż planowano. Do tej pory zmodernizowany został peron drugi, wybudowano dwa nowe parkingi i odświeżono elewację budynku dworca.

Co jeszcze zostało w nim do zrobienia - wyjaśnia Justyna Gawron z Wydziału Współpracy z Mediami spółki PKP.



- Obiekt musi jeszcze zostać podłączony do przyłączy elektrycznych, gazu oraz sieci wodociągowej. Obecnie trwają uzgodnienia przebiegu tras tych przyłączy oraz powstaje nowy projekt wodociągu z uwzględnieniem oczekiwań miasta Szczecin - dodaje Gawron.



Pasażerowie PKP przyznają, że brak budynku dworca w szczecińskim Dąbiu, to spore utrudnienie.



- Bardzo długo ten remont już trwa i w tej chwili zbliża się pora jesienna, jesienno-zimowa, więc należałoby jak najszybciej uruchomić ten dworzec. - Na zewnątrz temperatury będą spadały, szczególnie rano. - Władze powinny szybciej doprowadzić do uruchomienia. Ale co pasażer może? - skarżą się podróżni.



Obecnie nie wiadomo kiedy budynek dworca PKP w szczecińskim Dąbiu zostanie otwarty i udostępniony pasażerom.



Autorka edycji: Joanna Chajdas