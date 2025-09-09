Witraże szczecińskiej katedry odzyskują swój blask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwa remont Bazyliki Archikatedralnej pw. Św Jakuba Apostoła w Szczecinie. Obecnie prace prowadzone są w części prezbiterium.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Szyby w oknach zostały wymienione - wymieniane są także elementy betonowe sprzed pół wieku, które wyglądem przypominają cegły, mówi kierownik katedry Dorian Sierek.- Odlewane z form i malowane na czerwono, czyli to nie była użyta prawdziwa cegła. Te elementy, niestety z biegiem czasu, nasiąkliwość, elementy korozyjne powodowały to, że laskowania, czyli te cegły środkowe w oknach, zaczęły je rozsadzać na boki - tłumaczy Sierek.- Sześć z 30 witraży w świątyni wróciło na swoje miejsce. Praca nad ich renowacją wymaga dużej precyzji, mówi witrażysta Jurii Hel.- Część to są pęknięcia szkieł, powodowane różnymi czynnikami, czasem to bardziej mechaniczne uszkodzenia. Wandale, spadające gałęzie przy huraganach. Witraże wcześniej nie były zabezpieczone dodatkowym szkłem.Remont świątyni pochłonie blisko 12 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a także od osób prywatnych.