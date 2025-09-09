Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Witraże szczecińskiej katedry odzyskują swój blask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Trwa remont Bazyliki Archikatedralnej pw. Św Jakuba Apostoła w Szczecinie. Obecnie prace prowadzone są w części prezbiterium.
- Szyby w oknach zostały wymienione - wymieniane są także elementy betonowe sprzed pół wieku, które wyglądem przypominają cegły, mówi kierownik katedry Dorian Sierek.

- Odlewane z form i malowane na czerwono, czyli to nie była użyta prawdziwa cegła. Te elementy, niestety z biegiem czasu, nasiąkliwość, elementy korozyjne powodowały to, że laskowania, czyli te cegły środkowe w oknach, zaczęły je rozsadzać na boki - tłumaczy Sierek.

- Sześć z 30 witraży w świątyni wróciło na swoje miejsce. Praca nad ich renowacją wymaga dużej precyzji, mówi witrażysta Jurii Hel.

- Część to są pęknięcia szkieł, powodowane różnymi czynnikami, czasem to bardziej mechaniczne uszkodzenia. Wandale, spadające gałęzie przy huraganach. Witraże wcześniej nie były zabezpieczone dodatkowym szkłem.

Remont świątyni pochłonie blisko 12 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a także od osób prywatnych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

