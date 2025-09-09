Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kolejne zmiany na ulicy Matejki od weekendu

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Będą duże zmiany dla pasażerów. W najbliższy weekend tramwaje nie będą jeździć przez ulicę Matejki w stronę Stoczni Szczecińskiej i Ludowej.
Powodem są prace torowe, które umożliwią od poniedziałku przeniesienie ruchu wahadłowego na wyremontowane torowisko w stronę placu Rodła - tłumaczy rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Reszczyński.

- Kursowanie linii tramwajowej 11 będzie w tych dniach zawieszone. Linia tramwajowa 5 będzie wykonywała kurs w relacji osiedle Zawadzkiego - Dworzec Niebuszewo. Uruchomiona zostanie linia autobusowa 805, która w tych dniach kursować będzie na trasie plac Rodła -Stocznia Szczecińska.

Autobusy będą kursować w sobotę co 15 minut od 9 do 18, a w pozostałych godzinach co 20 minut. Natomiast w niedzielę przez cały dzień co 20 minut.

Remont torowiska w ulicy Matejki na odcinku między ulicami Malczewskiego i Piłsudskiego ma zakończyć się na początku listopada.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
