Kolejne zmiany na ulicy Matejki od weekendu

Będą duże zmiany dla pasażerów. W najbliższy weekend tramwaje nie będą jeździć przez ulicę Matejki w stronę Stoczni Szczecińskiej i Ludowej.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Powodem są prace torowe, które umożliwią od poniedziałku przeniesienie ruchu wahadłowego na wyremontowane torowisko w stronę placu Rodła - tłumaczy rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Reszczyński.- Kursowanie linii tramwajowej 11 będzie w tych dniach zawieszone. Linia tramwajowa 5 będzie wykonywała kurs w relacji osiedle Zawadzkiego - Dworzec Niebuszewo. Uruchomiona zostanie linia autobusowa 805, która w tych dniach kursować będzie na trasie plac Rodła -Stocznia Szczecińska.Autobusy będą kursować w sobotę co 15 minut od 9 do 18, a w pozostałych godzinach co 20 minut. Natomiast w niedzielę przez cały dzień co 20 minut.Remont torowiska w ulicy Matejki na odcinku między ulicami Malczewskiego i Piłsudskiego ma zakończyć się na początku listopada.