Duże zmiany w organizacji ruchu w Stargardzie [WYKAZ ZMIAN]

Remont ulic stargardzkiego starego miasta wszedł w nowy etap. Prace przesuwają się w górę ulicy Chrobrego, zaraz za odcinkiem, który został już odremontowany.
To oznacza zmiany w organizacji ruchu - mówi Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miasta Stargard.
- Zamknięty dla pojazdów jest wjazd w ulicę Chrobrego od strony ulicy Portowej do ulicy Kazimierza Wielkiego. Na tym etapie prac skrzyżowanie Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego pozostaje otwarte. Na Stare Miasto można dojechać również od strony ulicy Marii Skłodowskiej-Curie - mówi Grzesiak.
Zmieni się przez to kursowanie niektórych linii autobusowych w okolicach Starówki.
Linia nr 2 i Linia nr 3
Od ul. Wyszyńskiego do ul. Staszica (w obu kierunkach) linie kursują przez ulicę Czarnieckiego.
Linia nr 5
Od ul. Krzywoustego do ul. W. Polskiego linia kursuje przez ulice: C. Skłodowskiej, Światopełka, Młyńska, Nadbrzeżną, Kochanowskiego , Okrzei, Struga.
Linia nr 10
Od ul. Wyszyńskiego do ul. Jagiellońskiej (w obu kierunkach) linia kursuje przez ulice: Czarnieckiego, Krzywoustego.
Linia nr 14
Od ul. Struga do ul. Krzywoustego (w obu kierunkach) linia kursuje przez ulice: Okrzei, Kochanowskiego, Nadbrzeżną, Młyńska, Światopełka, C. Skłodowskiej.
Linia nr 15
Od ul. Struga do ul. Krzywoustego linia kursuje przez ulice: Okrzei, Kochanowskiego, Nadbrzeżną, Młyńska, Światopełka, C. Skłodowskiej.
Linia Ogrody
Od ul. Wyszyńskiego do ul. Robotniczej (w obu kierunkach) linia kursuje przez ulicę Czarnieckiego, Krzywoustego.
