Duże zmiany w organizacji ruchu w Stargardzie [WYKAZ ZMIAN]

Remont ulic stargardzkiego starego miasta wszedł w nowy etap. Prace przesuwają się w górę ulicy Chrobrego, zaraz za odcinkiem, który został już odremontowany.



Linia nr 2 i Linia nr 3

Linia nr 5

Linia nr 10

Linia nr 14

Linia nr 15

Linia Ogrody





Edycja tekstu: Michał Król

To oznacza zmiany w organizacji ruchu - mówi Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miasta Stargard.- Zamknięty dla pojazdów jest wjazd w ulicę Chrobrego od strony ulicy Portowej do ulicy Kazimierza Wielkiego. Na tym etapie prac skrzyżowanie Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego pozostaje otwarte. Na Stare Miasto można dojechać również od strony ulicy Marii Skłodowskiej-Curie - mówi Grzesiak.Zmieni się przez to kursowanie niektórych linii autobusowych w okolicach Starówki.Od ul. Wyszyńskiego do ul. Staszica (w obu kierunkach) linie kursują przez ulicę Czarnieckiego.Od ul. Krzywoustego do ul. W. Polskiego linia kursuje przez ulice: C. Skłodowskiej, Światopełka, Młyńska, Nadbrzeżną, Kochanowskiego , Okrzei, Struga.Od ul. Wyszyńskiego do ul. Jagiellońskiej (w obu kierunkach) linia kursuje przez ulice: Czarnieckiego, Krzywoustego.Od ul. Struga do ul. Krzywoustego (w obu kierunkach) linia kursuje przez ulice: Okrzei, Kochanowskiego, Nadbrzeżną, Młyńska, Światopełka, C. Skłodowskiej.Od ul. Struga do ul. Krzywoustego linia kursuje przez ulice: Okrzei, Kochanowskiego, Nadbrzeżną, Młyńska, Światopełka, C. Skłodowskiej.Od ul. Wyszyńskiego do ul. Robotniczej (w obu kierunkach) linia kursuje przez ulicę Czarnieckiego, Krzywoustego.