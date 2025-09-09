W Policach powstanie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Edukacja bez barier. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach zdobył grant w wysokości 700 tysięcy złotych.

To oznacza, że w powiecie polickim będzie mogło powstać Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.To będzie pierwsze takie centrum w województwie zachodniopomorskim - mówi Sylwia Turkiewicz ze starostwa powiatowego w Policach.- To miejsce, które będzie wspierać szkoły i nauczycieli w pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Jego celem jest stworzenie systemu pomocy, który sprawi, że każda szkoła stanie się bardziej otwarta i przyjazna dla wszystkich dzieci, także tych z niepełnosprawnościami czy trudnościami w nauce - mówi Turkiewicz.Do współpracy w ramach tego projektu zaproszono szkoły z terenu całego powiatu polickiego.