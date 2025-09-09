Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

W Policach powstanie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Region Anna Pałamar

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Edukacja bez barier. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach zdobył grant w wysokości 700 tysięcy złotych.
To oznacza, że w powiecie polickim będzie mogło powstać Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.

To będzie pierwsze takie centrum w województwie zachodniopomorskim - mówi Sylwia Turkiewicz ze starostwa powiatowego w Policach.

- To miejsce, które będzie wspierać szkoły i nauczycieli w pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Jego celem jest stworzenie systemu pomocy, który sprawi, że każda szkoła stanie się bardziej otwarta i przyjazna dla wszystkich dzieci, także tych z niepełnosprawnościami czy trudnościami w nauce - mówi Turkiewicz.

Do współpracy w ramach tego projektu zaproszono szkoły z terenu całego powiatu polickiego.

Edycja tekstu: Michał Król
To będzie pierwsze takie centrum w województwie zachodniopomorskim - mówi Sylwia Turkiewicz ze starostwa powiatowego w Policach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od wczoraj oglądane 7821 razy)
  2. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 7089 razy)
  3. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 6050 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5163 razy)
  5. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4084 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:29
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Prof. Łukasz Tomczak
Dach wieży Gocławskiej prawie gotowy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Porażka Alana Ważnego w Invest in Szczecin Open [WIDEO, ZDJĘCIA]
Seniorzy opanowali Szczecin. Ulicami przeszedł Kolorowy Korowód Kapeluszy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Rudawski
Pierwsi szczecinianie uwiecznieni na mozaice [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty