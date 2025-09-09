Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Będzie podwyżka dla zawodowych rodzin zastępczych

Region Krzysztof Cichocki

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)
Radni przyjęli uchwałę w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.
- To dobry krok w kierunku głębszych zmian, jeżeli chodzi o sferę pomocy społecznej - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Romianowski.

- Będą zarabiać więcej, zawodowe rodziny zastępcze będą zarabiały minimum sześć tysięcy złotych brutto, a rodziny specjalistyczne sześć i pół tysiąca brutto minimum. Do tej pory było to 4100 złotych brutto, więc jest to duży skok do przodu - mówi Romianowski.

- Te podwyżki były niezbędne - dodaje Romianowski. - W takim mieście jako Opole miesięczne zarobki to 16 tysięcy złotych brutto dla zawodowych rodzin zastępczych, więc jest to na pewno dobry krok w kierunku szerszych zmian. Oczywiście tych zmian w obszarze rodzin zastępczych zawodowych jest jeszcze przed nami wiele.

Wynagrodzenie będzie wypłacone od 1 lipca 2025 roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
