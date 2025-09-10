Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Zmiany w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Będą zmiany w składzie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. To pokłosie przyjęcia mandatów poselskich przez byłych już radnych, czyli Michała Jacha i Marka Subocza.
W ich miejsce prawdopodobnie powołani zostaną Joanna Chojnacka z Drawska Pomorskiego i Elżbieta Wójtowicz z Dębna.

Ich ewentualne zaprzysiężenie na radnych wojewódzkich nastąpi jednak nie wcześniej niż na sesji październikowej zachodniopomorskiego Sejmiku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od przedwczoraj oglądane 8408 razy)
  2. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 7148 razy)
  3. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 6082 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5215 razy)
  5. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4190 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 7:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Hrabiny przodem w studiu S1 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Witraże szczecińskiej katedry odzyskują swój blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Chór Chłopięcy „Słowiki” odznaczony Medalem za zasługi dla miasta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prof. Łukasz Tomczak
Dach wieży Gocławskiej prawie gotowy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Porażka Alana Ważnego w Invest in Szczecin Open [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty