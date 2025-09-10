Zmiany w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Będą zmiany w składzie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. To pokłosie przyjęcia mandatów poselskich przez byłych już radnych, czyli Michała Jacha i Marka Subocza.
W ich miejsce prawdopodobnie powołani zostaną Joanna Chojnacka z Drawska Pomorskiego i Elżbieta Wójtowicz z Dębna.
Ich ewentualne zaprzysiężenie na radnych wojewódzkich nastąpi jednak nie wcześniej niż na sesji październikowej zachodniopomorskiego Sejmiku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
