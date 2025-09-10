Będzie referendum ws. odwołania wójta gminy Nowogródek

Jest postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie dotyczące przeprowadzenia referendum o odwołanie wójta gminy Nowogródek Pomorski przed upływem kadencji.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Wniosek w tej sprawie złożyła grupa mieszkańców, która nie zgadza się na budowę, na terenie miejscowości Trzcinna, zakładu produkcji biometanu.Zdaniem inicjatorów referendum, planowana inwestycja grozi pojawieniem się w okolicy ich domów plagi insektów i gryzoni. Doprowadzić może także do drastycznego spadku wartości ich nieruchomości.Datę referendum, o odwołania wójta gminy Nowogródek Pomorski, Komisarz Wyborczy w Szczecinie wyznaczył na niedzielę 26 października 2025 roku.