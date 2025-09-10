Ekspert ds. bezpieczeństwa o dronach nad krajem: ma to charakter groźby

"Możemy spodziewać się eskalacji. Mamy sytuację, w której nasze bezpieczeństwo jest zagrożone" - to opinia szczecińskiego eksperta do spraw bezpieczeństwa kmdr por. rez. Artura Bilskiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

W jego ocenie premier lub też prezydent powinni w szybkim tempie zwołać sojuszników NATO na konsultacje.- Oczekujemy od sojuszników wzmocnienia flanki wschodniej poprzez systemy antydronowe, dodatkowe baterie Patriotów do zwalczania zagrożeń powietrznych. Takie decyzje NATO powinno podjąć w bardzo szybkim trybie, gdyż zagrożenie jest realne - dodaje Bilski.Zdaniem Artura Bilskiego tego typu incydentów może być więcej. Mogą być one związane z ćwiczeniami wojskowymi "Zapad 2025", które zaplanowane są na terytorium Białorusi.- I one nie tylko mogą być z kierunku granicy białoruskiej, ale też z okręgu kaliningradzkiego, czy nawet z Morza Bałtyckiego. I to też jest odpowiedź Łukaszenki na to, że rząd zamknął granicę z Białorusią. Myślę, że to na pewno było celowe, demonstracyjne i ma to charakter groźby - podkreśla Bilski.Zgodnie z komunikatem polskiego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron uznać należy za bezprecedensowe.