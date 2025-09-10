Więcej miejsc na parkingu przy pętli Turkusowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zakończyła się rozbudowa parkingu przy pętli Turkusowa na szczecińskim Prawobrzeżu. Do dyspozycji kierowców jest 129 nowych miejsc parkingowych.

W ramach inwestycji wyremontowano też istniejące miejsca postojowe i wyznaczono pięć nowych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Są również nowe drzewa i krzewy.





Cała inwestycja kosztowała ponad 2,6 mln zł.

- Można zostawić samochód, a nie zawsze było miejsce. Ja do tramwaju akurat idę. Szybciej mi dojechać do centrum tramwajem, żeby załatwić szybciutko sprawę, niż z samochodem się przepychać. - Poprzednie parkingi były zdecydowanie zbyt małe i czasami ciężko było znaleźć wolne miejsce. Będziemy teraz częściej korzystali z tramwaju zamiast samochodu. - Dobrze, dlatego, że ludzie mają samochody i nie mają gdzie ich zostawić - mówią mieszkańcy.