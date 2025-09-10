Ważny punkt budowy nowego budynku szpitala w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wiecha zawisła na szczycie nowego budynku szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. To ważny etap budowy obiektu kliniczno-dydaktyczno-badawczego.

- Widzimy całą bryłę budynku, ale przed nami jeszcze wiele pracy - mówi rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Leszek Domański. - To nie koniec budowy. Ona tak naprawdę skończyła się w tym zakresie podstawowym. Największe i chyba clue, jądro to będzie wyposażenie naszego budynku. Nasze zadanie to wyposażyć go w laboratoria, w sale dydaktyczne i miejsca, gdzie będziemy mogli służyć również naszym pacjentom.



W nowym kompleksie PUM znajdą się m.in. jednostki kliniczne, sale wykładowe, laboratoria i poradnie dla pacjentów.



- Budynek ma jak najlepiej służyć mieszkańcom - mówi wiceprezes, firmy Doraco Radosław Jarosiewicz. - Jeśli chodzi o ten projekt, może parę danych, które są ciekawe: to 49 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, to jest mniej więcej siedem boisk piłkarskich, to 32 tysiące metrów sześciennych betonu wbudowane, to jak mi moi koledzy podpowiedzieli, to jest tyle, co objętość Statuy Wolności razem z cokołem.



Kompleks ma zostać ukończony w 2027 roku, a jego budowa będzie kosztować ponad 660 milionów złotych. Pod koniec przyszłego roku ma zostać rozwiązany problem z parkowaniem w okolicach szpitala. Wtedy to zostanie udostępniony parking podziemny na 600 miejsc.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski