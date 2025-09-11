Parkingowy problem przy Unii Lubelskiej, na dodatkowe miejsca trzeba poczekać [ZDJĘCIA]

Pacjenci szpitala przy Unii Lubelskiej i odwiedzający swoich bliskich jeszcze przez ponad rok będą się mierzyć z problemami z parkowaniem w okolicy placówki. Parking tymczasowy jest niemal cały czas szczelnie wypełniony samochodami.

Problem rozwiąże się, gdy powstanie podziemny parking w budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego - mówi rektor uczelni profesor Leszek Domański.- Przepraszam za te kłopoty najmocniej, ale będziemy mieć ponad 600 miejsc parkingowych właśnie w tym budynku, w tych podziemiach. Także chwilowe niestety kłopoty z parkowaniem, one będą zakończone pod koniec 2026 roku, to mogę Państwu obiecać - mówi Domański.W nowym budynku znajdą się też m.in. sale wykładowe, laboratoria i poradnie dla pacjentów. Całość zostanie oddana do użytku w 2027 roku.