Nie ustąpił pierwszeństwa. Poszkodowane są cztery osoby

Cztery osoby zostały ranne w wypadku na skrzyżowaniu ulic Hangarowej i Andersa, na terenie byłego lotniska w Chojnie.
Poszkodowani trafili do szpitali, na miejscu interweniował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie Asp. Jakub Kuźmowicz przekazał, że kierujący Audi nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Renault.
Policja prowadzi czynności wyjaśniające przebieg zdarzenia.
