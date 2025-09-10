Międzynarodowy konkurs na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego. Jest pula nagród

Projekt siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie i 300 tysięcy złotych dla zwycięzcy. Szczeciński magistrat ogłosił międzynarodowy konkurs architektoniczny. Nowa siedziba powstanie przy Nabrzeżu Celnym na Łasztowni.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Chętni projektanci mają pięć miesięcy na złożenie prac - tłumaczy zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. - Pula nagród jest elementem magnesu, zachęty, która jest spora, jak na tego typu konkursy. Pierwsza nagroda 300 tysięcy złotych i wówczas to biuro projektowe ma prawo do tego, aby z nami ten teatr projektować. Druga nagroda 200 tysięcy złotych, trzecia 100 tysięcy złotych.Zwycięzców poznamy w marcu. Do czasu wybudowania nowej siedziby - teatr będzie mógł gościć w innych szczecińskich instytucjach kultury. Według zapowiedzi marszałka województwa zachodniopomorskiego, w grę wchodzi także przedłużenie dzierżawy sceny w gmachu Muzeum Narodowego.