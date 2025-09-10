Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Międzynarodowy konkurs na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego. Jest pula nagród

Region Mateusz Rzepecki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Projekt siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie i 300 tysięcy złotych dla zwycięzcy. Szczeciński magistrat ogłosił międzynarodowy konkurs architektoniczny. Nowa siedziba powstanie przy Nabrzeżu Celnym na Łasztowni.
Konkurs na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego

- Chętni projektanci mają pięć miesięcy na złożenie prac - tłumaczy zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. - Pula nagród jest elementem magnesu, zachęty, która jest spora, jak na tego typu konkursy. Pierwsza nagroda 300 tysięcy złotych i wówczas to biuro projektowe ma prawo do tego, aby z nami ten teatr projektować. Druga nagroda 200 tysięcy złotych, trzecia 100 tysięcy złotych.

Zwycięzców poznamy w marcu. Do czasu wybudowania nowej siedziby - teatr będzie mógł gościć w innych szczecińskich instytucjach kultury. Według zapowiedzi marszałka województwa zachodniopomorskiego, w grę wchodzi także przedłużenie dzierżawy sceny w gmachu Muzeum Narodowego.

Najnowsze podcasty