Międzynarodowy konkurs na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego. Jest pula nagród

Projekt siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie i 300 tysięcy złotych dla zwycięzcy. Szczeciński magistrat ogłosił międzynarodowy konkurs architektoniczny. Nowa siedziba powstanie przy Nabrzeżu Celnym na Łasztowni.
Zwycięzców poznamy w marcu. Do czasu wybudowania nowej siedziby - teatr będzie mógł gościć w innych szczecińskich instytucjach kultury. Według zapowiedzi marszałka województwa zachodniopomorskiego, w grę wchodzi także przedłużenie dzierżawy sceny w gmachu Muzeum Narodowego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski