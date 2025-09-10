To w wielu rodzinach nadal temat tabu, a prędzej czy później dotknie każdego z nas. Trwa Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów. Organizatorzy chcą przypomnieć, że warto zadbać o swoje sprawy z wyprzedzeniem, a przy okazji odciążyć rodzinę.

Edycja tekstu: Michał Król

Prezeska fundacji Funerarium, edukatorka o śmierci Agnes Tołczmańska podkreśla, że spisanie testamentu to przede wszystkim troska o najbliższych.- Kiedy ktoś z naszych bliskich przychodzi i mówi, że chce spisać testament, no to już mamy takie wyobrażenie, że on się wybiera na tamten świat, że już wszystko stracone. Warto tych naszych bliskich przygotować, że zadbamy o nich, jak nas już zabraknie - mówi Tołczmańska.O spisaniu testamentu powinniśmy pomyśleć wcześniej - podkreśla szczeciński notariusz Konrad Stuła. Ważny dokument możemy przygotować na różne sposoby, nawet własnoręcznie.- Wówczas należy pamiętać, żeby to było własnoręcznie spisane na kartce, opatrzone podpisem oraz datą. Tą najbezpieczniejszą formą jest forma aktu notarialnego. Trudniej tego typu testament podważyć - mówi Stuła.Jeżeli nie spiszemy testamentu, wtedy rodzina będzie dziedziczyła nasz majątek w kolejności określonej w ustawie. Warto pamiętać, że dziedzicząc - oprócz majątku - przejmujemy też długi i obowiązki zmarłego.