Nowoczesny system obsługi na Floating Arenie

Szczecińska Floating Arena wprowadza nowoczesny system obsługi klienta. Ma ułatwić korzystanie z obiektu i klientom, i pracownikom.
Nowy system to m.in. możliwość zakupu biletów w automacie, a nie tylko w kasach, monitory pokazujące, które szafki są wolne i bramki przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.
Większość systemu jest zainstalowana. Kolejne części pojawią się w aquaparku w najbliższych tygodniach. Nowy system obsługi klienta kosztował ponad pół miliona złotych.
