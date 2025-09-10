Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nowoczesny system obsługi na Floating Arenie

Region Krzysztof Cichocki

Szczecińska Floating Arena wprowadza nowoczesny system obsługi klienta. Ma ułatwić korzystanie z obiektu i klientom, i pracownikom.
Nowy system to m.in. możliwość zakupu biletów w automacie, a nie tylko w kasach, monitory pokazujące, które szafki są wolne i bramki przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

Większość systemu jest zainstalowana. Kolejne części pojawią się w aquaparku w najbliższych tygodniach. Nowy system obsługi klienta kosztował ponad pół miliona złotych.

