Sedinum | Leszek Herman

Pierwsza reakcja Donalda Trumpa na wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)
Jest pierwsza reakcja Donalda Trumpa na wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski.
Trwa rozmowa prezydentów USA i Polski

W środę rozmowa Trump - Nawrocki
We wpisie w mediach społecznościowych prezydent USA pyta, o co chodzi z rosyjskimi dronami nad Polską.

Po kilkunastu godzinach od zestrzelenia rosyjskich dronów nad Polską Donald Trump umieścił na portalu Truth Social krótki wpis. "O co chodzi z tym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej dronami przez Rosję? No to mamy!" - napisał Trump sugerując niezadowolenie z sytuacji, ale nie potępiając działań Rosji i nie deklarując solidarności z Polską.

Wcześniej prezydent USA pisał w mediach społecznościowych o stopach procentowych, relacjach z Indiami i wywieszaniu flag na jego cześć w stanie Nowy Jork.

Tymczasem wielu amerykańskich polityków wzywa Trumpa, by zaprzestał polityki obłaskawiania Putina, zaostrzył sankcje wobec Rosji i zwiększył pomoc wojskową dla Ukrainy.
Relacja Marka Wałkuskiego [IAR]

