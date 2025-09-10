Jest pierwsza reakcja Donalda Trumpa na wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski.

We wpisie w mediach społecznościowych prezydent USA pyta, o co chodzi z rosyjskimi dronami nad Polską.Po kilkunastu godzinach od zestrzelenia rosyjskich dronów nad Polską Donald Trump umieścił na portalu Truth Social krótki wpis. "O co chodzi z tym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej dronami przez Rosję? No to mamy!" - napisał Trump sugerując niezadowolenie z sytuacji, ale nie potępiając działań Rosji i nie deklarując solidarności z Polską.Wcześniej prezydent USA pisał w mediach społecznościowych o stopach procentowych, relacjach z Indiami i wywieszaniu flag na jego cześć w stanie Nowy Jork.Tymczasem wielu amerykańskich polityków wzywa Trumpa, by zaprzestał polityki obłaskawiania Putina, zaostrzył sankcje wobec Rosji i zwiększył pomoc wojskową dla Ukrainy.