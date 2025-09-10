Jest pierwsza reakcja Donalda Trumpa na wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski.
Po kilkunastu godzinach od zestrzelenia rosyjskich dronów nad Polską Donald Trump umieścił na portalu Truth Social krótki wpis. "O co chodzi z tym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej dronami przez Rosję? No to mamy!" - napisał Trump sugerując niezadowolenie z sytuacji, ale nie potępiając działań Rosji i nie deklarując solidarności z Polską.
Wcześniej prezydent USA pisał w mediach społecznościowych o stopach procentowych, relacjach z Indiami i wywieszaniu flag na jego cześć w stanie Nowy Jork.
Tymczasem wielu amerykańskich polityków wzywa Trumpa, by zaprzestał polityki obłaskawiania Putina, zaostrzył sankcje wobec Rosji i zwiększył pomoc wojskową dla Ukrainy.