Niemcy przeprowadzą test systemu ostrzegania. Komunikat może być odebrany w Polsce

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / niekverlaan (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / niekverlaan (CC0 domena publiczna)
Ogólnokrajowy test systemu ostrzegania ruszy w czwartek o godzinie 11. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że przeprowadzą go Niemcy.
W ramach ćwiczenia, w niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy. Możliwe jest odebranie tego komunikatu również w Polsce. Władze proszą, by zachować spokój, gdyż test nie wiąże się z żadnym zagrożeniem.


Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

