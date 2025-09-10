Niemcy przeprowadzą test systemu ostrzegania. Komunikat może być odebrany w Polsce

Ogólnokrajowy test systemu ostrzegania ruszy w czwartek o godzinie 11. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że przeprowadzą go Niemcy.

W ramach ćwiczenia, w niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy. Możliwe jest odebranie tego komunikatu również w Polsce. Władze proszą, by zachować spokój, gdyż test nie wiąże się z żadnym zagrożeniem.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski