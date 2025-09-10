Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Kołobrzeg: Godzina na płatnym parkingu za darmo pod warunkami

Region Przemysław Polanin

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Kierowcy z Kołobrzegu będą mogli skorzystać z bezpłatnej godziny parkowania w miejscowej Strefie Płatnego Parkowania. Aby to zrobić, powinni zarejestrować się w specjalnym systemie.
Darmowa godzina zostanie wprowadzona z początkiem października. Skorzystać z niej będą mogły osoby, które posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone po wnioskach ze strony przedsiębiorców działających w centrum miasta.

Aby skorzystać z tej ulgi już teraz można dopisać numer rejestracyjny pojazdu do swojej karty mieszkańca. Jak mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, aby aktywować bezpłatną godzinę, konieczna będzie jednak wizyta przy parkometrze.

- Wprowadzamy swój numer rejestracyjny, pokazuje nam się bilet zero, bo już jesteśmy zarejestrowani. I od tego momentu 60 minut możemy parkować. W każdej ze stref możemy te 60 minut wykorzystać - tłumaczy Mieczkowska.

Darmowa godzina przysługiwać będzie raz na dobę. Pozostały cennik parkowania pozostaje bez zmian, natomiast z początkiem października skrócone zostaną godziny funkcjonowania stref, które będą działały od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

