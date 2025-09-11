Sprawy budżetowe w porządku obrad sejmiku województwa

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmiany w budżecie zdominują dzisiejszą, pierwszą powakacyjną sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przede wszystkim pod kątem dofinansowań do budowy kilku sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.