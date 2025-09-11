Sprawy budżetowe w porządku obrad sejmiku województwa

Zmiany w budżecie zdominują dzisiejszą, pierwszą powakacyjną sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przede wszystkim pod kątem dofinansowań do budowy kilku sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
W trakcie sesji radni określą także zasady przyznawania stypendiów studenckich na kierunku pielęgniarstwo oraz udzielą pomocy finansowej powiatowi myśliborskiemu. Będzie to dotacja celowa dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Początek sesji o godzinie 11.00.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek