Kolejny Gryfik w Stargardzie okradziony

Złodziei, którzy okradli stargardzkiego Gryfika szuka stargardzka policja. Ktoś ukradł pastorał należący do Gryfika Klasztor Augustianów.
To kolejny raz, kiedy ta figurka padła ofiarą wandali. Urzędnicy zgłosili sprawę policjantom, apelują jednak ewentualnych świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Proszą również, aby reagować, kiedy ktoś widzi przypadki dewastacji.
Gryfiki to rozsiane po całym mieście figurki, które stoją w historycznie ważnych miejscach. Kilkanaście fantastycznych postaci pokazuje, gdzie kiedyś stały kościoły, cmentarze czy młyn.
Gryfiki to rozsiane po całym mieście figurki, które stoją w historycznie ważnych miejscach. Kilkanaście fantastycznych postaci pokazuje, gdzie kiedyś stały kościoły, cmentarze czy młyn.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek