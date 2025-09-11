Niemcy sprawdzą system ostrzegania - komunikat może pokazać się również na telefonach w Polsce

Nietypowe sygnały z telefonów? Tak może się wydarzyć. Niemiecka strona testuje ogólnokrajowy system ostrzegania. Być może obejmie on także przygraniczne miejscowości naszego województwa.
Według informacji przekazanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, testowy komunikat ostrzegawczy będzie nadany we wszystkich sieciach niemieckich. Niewykluczone, że polskie telefony w momencie połączenia z zagraniczną siecią, również odbiorą sygnał. Dotyczy to wszystkich miejscowości przygranicznych jak Nowe Warpno, Police czy Myślibórz. Sygnał testowy będzie nietypowy - ostrzega Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.
- Obywatele Niemiec na swoje telefony komórkowe dostaną specjalny alert. Wtedy ich telefony komórkowe, jeżeli są wyposażone w lampę błyskową, to będą migały. Ten dźwięk będzie inny niż dźwięk dzwonka. Na pewno pojawi się wibracja - mówi Basałygo.
Sygnały będą miały wyłącznie charakter testowy. Nie wymagają podjęcia żadnych działań. Ogólnokrajowy test systemu ostrzegania ruszy dziś o godzinie 11.
