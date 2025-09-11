Niemcy sprawdzą system ostrzegania - komunikat może pokazać się również na telefonach w Polsce

Nietypowe sygnały z telefonów? Tak może się wydarzyć. Niemiecka strona testuje ogólnokrajowy system ostrzegania. Być może obejmie on także przygraniczne miejscowości naszego województwa.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Według informacji przekazanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, testowy komunikat ostrzegawczy będzie nadany we wszystkich sieciach niemieckich. Niewykluczone, że polskie telefony w momencie połączenia z zagraniczną siecią, również odbiorą sygnał. Dotyczy to wszystkich miejscowości przygranicznych jak Nowe Warpno, Police czy Myślibórz. Sygnał testowy będzie nietypowy - ostrzega Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.- Obywatele Niemiec na swoje telefony komórkowe dostaną specjalny alert. Wtedy ich telefony komórkowe, jeżeli są wyposażone w lampę błyskową, to będą migały. Ten dźwięk będzie inny niż dźwięk dzwonka. Na pewno pojawi się wibracja - mówi Basałygo.Sygnały będą miały wyłącznie charakter testowy. Nie wymagają podjęcia żadnych działań. Ogólnokrajowy test systemu ostrzegania ruszy dziś o godzinie 11.