Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Niemcy sprawdzą system ostrzegania - komunikat może pokazać się również na telefonach w Polsce

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nietypowe sygnały z telefonów? Tak może się wydarzyć. Niemiecka strona testuje ogólnokrajowy system ostrzegania. Być może obejmie on także przygraniczne miejscowości naszego województwa.
Według informacji przekazanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, testowy komunikat ostrzegawczy będzie nadany we wszystkich sieciach niemieckich. Niewykluczone, że polskie telefony w momencie połączenia z zagraniczną siecią, również odbiorą sygnał. Dotyczy to wszystkich miejscowości przygranicznych jak Nowe Warpno, Police czy Myślibórz. Sygnał testowy będzie nietypowy - ostrzega Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

- Obywatele Niemiec na swoje telefony komórkowe dostaną specjalny alert. Wtedy ich telefony komórkowe, jeżeli są wyposażone w lampę błyskową, to będą migały. Ten dźwięk będzie inny niż dźwięk dzwonka. Na pewno pojawi się wibracja - mówi Basałygo.

Sygnały będą miały wyłącznie charakter testowy. Nie wymagają podjęcia żadnych działań. Ogólnokrajowy test systemu ostrzegania ruszy dziś o godzinie 11.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Sygnał testowy będzie nietypowy - ostrzega Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 8769 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5292 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4325 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3255 razy)
  5. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od przedwczoraj oglądane 3226 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 7:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To jest takie serduszko i krwioobieg tego turnieju" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ważny punkt budowy nowego budynku szpitala w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Więcej miejsc na parkingu przy pętli Turkusowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Motocykliści w Puszczy Wkrzańskiej pod okiem kamery [WIDEO]
Marek Duklanowski
Hrabiny przodem w studiu S1 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty