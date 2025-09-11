Jechał motorowerem z zakazem prowadzenia, wpadł podczas kontroli

Mimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów, kierował motorowerem. 65-latek wpadł w ręce policjantów w Dobrzanach.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Policjanci przeprowadzali z mężczyzną rutynową kontrolę drogową, podczas sprawdzania dokumentów, mundurowi odkryli, że sąd zabronił mu prowadzenia pojazdów mechanicznych.Został zatrzymany i tego samego dnia trafił na salę sądową.Sąd Rejonowy w Stargardzie, uznał go za winnego, w trybie przyspieszonym wymierzył mu karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, będzie musiał nieodpłatnie wykonywać prace społeczne. Oprócz tego, mężczyzna został objęty kolejnym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na jeden rok. Będzie musiał też zapłacić 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej.Policja przypomina, że prowadzenie pojazdów, mimo zakazu jest przestępstwem, grozi za nie do 5 lat pozbawienia wolności.