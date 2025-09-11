Radni przyznali środki na budowę drugiego etapu obwodnicy Gryfic

Będzie dofinansowanie na budowę drugiego etapu obwodnicy Gryfic.

Edycja tekstu: Michał Król

Radni sejmiku przyznali środki na to zadanie - mówi skarbnik województwa Marek Dylewski.- To zadanie drogowe, ponad 157 milionów złotych, ale realizowane dopiero od następnego roku. My już je wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej - mówi Dylewski.Brakująca część obwodnicy Gryfic powinna powstać do końca 2027 roku - zapowiada Waldemar Wejnerowski z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.- To będzie połączenie dróg wojewódzkich numer 105 i 110 z drogą 109. Ten odcinek ma dokładnie 5,4 kilometra - mówi Wejnerowski.Nowy odcinek zachodniej obwodnicy Gryfic rozpocznie się na istniejącym rondzie drogi wojewódzkiej numer 110, a zakończy na ulicy Starogrodzkiej - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109.