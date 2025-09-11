Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Kolejny Lokalny Klub Rodzinny w regionie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Gmina Złocieniec
Fot. Gmina Złocieniec
W Złocieńcu powstał Lokalny Klub Rodzinny, a oficjalnie zostanie otwarty w poniedziałek.
To miejsce, w którym młodzi rodzice będą mogli liczyć na wsparcie m.in. w budowaniu relacji z dzieckiem i poszerzaniu wiedzy na temat opieki nad maluchami. Klub mieści się przy ulicy Czaplineckiej.

To trzecie takie miejsce, które powstało ostatnio w regionie. Ma być ich 10 - także w Chojnie, Goleniowie czy Suchaniu.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 8878 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5327 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4405 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od przedwczoraj oglądane 3482 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3302 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieci przejęły tenisowy turniej. Kids Day na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate
"To jest takie serduszko i krwioobieg tego turnieju" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ważny punkt budowy nowego budynku szpitala w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Więcej miejsc na parkingu przy pętli Turkusowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty