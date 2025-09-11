Kolejny Lokalny Klub Rodzinny w regionie

W Złocieńcu powstał Lokalny Klub Rodzinny, a oficjalnie zostanie otwarty w poniedziałek.

Edycja tekstu: Michał Król



To miejsce, w którym młodzi rodzice będą mogli liczyć na wsparcie m.in. w budowaniu relacji z dzieckiem i poszerzaniu wiedzy na temat opieki nad maluchami. Klub mieści się przy ulicy Czaplineckiej.To trzecie takie miejsce, które powstało ostatnio w regionie. Ma być ich 10 - także w Chojnie, Goleniowie czy Suchaniu.