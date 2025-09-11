Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Piękna pogoda, wspólne śpiewy i tańce przed ogniskiem. W czwartek Polana Sportowa w Szczecinie należała do seniorów, którzy pokazują, że życie zaczyna się po 60-tce.

Edycja tekstu: Michał Król

- Cały parkiet nasz jest, tak tańczymy sobie i się cieszymy tym. - Dzieje się coś, nie jesteśmy jak to się mówi sami, bo gdybyśmy tak jak moi rówieśnicy zamknęli się w domu, no to nie wiem czym by się to skończyło. - Na kawkę, na herbatkę, na ciasteczka, można codziennie. Emerytura bardzo zajęta, brakuje czasu. - No nie możemy muchy w domu liczyć, tylko musimy iść do ludzi - mówi seniorzy.Ognisko zorganizował Klub Seniora Słoneczny Senior. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia "Zrozumieć".