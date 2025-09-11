Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Piękna pogoda, wspólne śpiewy i tańce przed ogniskiem. W czwartek Polana Sportowa w Szczecinie należała do seniorów, którzy pokazują, że życie zaczyna się po 60-tce.
- Cały parkiet nasz jest, tak tańczymy sobie i się cieszymy tym. - Dzieje się coś, nie jesteśmy jak to się mówi sami, bo gdybyśmy tak jak moi rówieśnicy zamknęli się w domu, no to nie wiem czym by się to skończyło. - Na kawkę, na herbatkę, na ciasteczka, można codziennie. Emerytura bardzo zajęta, brakuje czasu. - No nie możemy muchy w domu liczyć, tylko musimy iść do ludzi - mówi seniorzy.

Ognisko zorganizował Klub Seniora Słoneczny Senior. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia "Zrozumieć".

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 8878 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5327 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4405 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od przedwczoraj oglądane 3482 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3302 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieci przejęły tenisowy turniej. Kids Day na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate
"To jest takie serduszko i krwioobieg tego turnieju" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ważny punkt budowy nowego budynku szpitala w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Więcej miejsc na parkingu przy pętli Turkusowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty