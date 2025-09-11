Niemcy przetestowali system ostrzegania przed niebezpieczeństwami

W Niemczech przetestowano system ostrzegania przez sieci komórkowe. Obywatele tego kraju przed południem dostali na swoje telefony głośne powiadomienia, sprawdzające, czy w razie zagrożenia komunikat dotrze do wszystkich.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Niemiecki system ostrzegania zadziałał. Jak mówią nasi zachodni sąsiedzi, telefony komórkowe dały znać o teście potencjalnego zagrożenia.- Sygnał miał bardzo głośny dzwonek, komórka zawibrowała, więc w porządku, system działa, to muszę przyznać. Ale myślę, że skoro przez 15-20 lat nie było potrzeby używania tego, a teraz się wprowadza, to jest to śmieszne - mówi nasz rozmówca.Odebranie komunikatu miało wyłącznie charakter testowy. Poza dźwiękiem i wibracjami, przyszła informacja tekstowa.