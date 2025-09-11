Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

W podkołobrzeskim Zieleniewie powstanie pierwszy żłobek [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Wizualizacja budynku. Graf. Gmina Kołobrzeg
Wizualizacja budynku. Graf. Gmina Kołobrzeg
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W podkołobrzeskim Zieleniewie powstanie żłobek dla 30 dzieci. Będzie to pierwsza taka placówka w tej miejscowości.
Dotychczas mieszkańcy Zieleniewa mogli korzystać ze żłobka gminnego w Drzonowie, oddalonego od ich miejscowości o 13 kilometrów. W przyszłym roku otrzymają zupełnie nowy obiekt, a wójt Gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski mówi, że spełni on oczekiwania lokalnej społeczności.

- Budynek parterowy, w którym znajdować się będą dwie sale dla tych najmniejszych naszych pociech z przynależnymi holami, łazienkami i pomieszczeniami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie żłobka - wymienia Wolski.

Rafał Wnuk, wykonawca inwestycji wkrótce przystąpi do prac, a efekt końcowy będzie widoczny w kwietniu 2026 roku. - Budynek chcielibyśmy zadaszyć, zamknąć stan surowy do końca roku, o ile pozwoli pogoda - dodaje Wnuk.

Cała inwestycja kosztować będzie 3 miliony złotych, 2 miliony gmina pozyskała z rządowego dofinansowania.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 8956 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5345 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4500 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od przedwczoraj oglądane 3685 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3326 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieci przejęły tenisowy turniej. Kids Day na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate
"To jest takie serduszko i krwioobieg tego turnieju" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ważny punkt budowy nowego budynku szpitala w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty