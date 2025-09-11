W podkołobrzeskim Zieleniewie powstanie pierwszy żłobek [ZDJĘCIA]

Wizualizacja budynku. Graf. Gmina Kołobrzeg Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W podkołobrzeskim Zieleniewie powstanie żłobek dla 30 dzieci. Będzie to pierwsza taka placówka w tej miejscowości.

Dotychczas mieszkańcy Zieleniewa mogli korzystać ze żłobka gminnego w Drzonowie, oddalonego od ich miejscowości o 13 kilometrów. W przyszłym roku otrzymają zupełnie nowy obiekt, a wójt Gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski mówi, że spełni on oczekiwania lokalnej społeczności.



- Budynek parterowy, w którym znajdować się będą dwie sale dla tych najmniejszych naszych pociech z przynależnymi holami, łazienkami i pomieszczeniami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie żłobka - wymienia Wolski.



Rafał Wnuk, wykonawca inwestycji wkrótce przystąpi do prac, a efekt końcowy będzie widoczny w kwietniu 2026 roku. - Budynek chcielibyśmy zadaszyć, zamknąć stan surowy do końca roku, o ile pozwoli pogoda - dodaje Wnuk.



Cała inwestycja kosztować będzie 3 miliony złotych, 2 miliony gmina pozyskała z rządowego dofinansowania.



Autorka edycji: Joanna Chajdas