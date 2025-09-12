Kamienice w Stargardzie przejdą remont

Fot. Urząd Miejski w Stargardzie

Nowe elewacje, a także okna i drzwi. Remont za prawie milion dwieście tysięcy złotych przejdą dwie kamienice Stargardzkiego Budownictwa Społecznego.

Chodzi o budynki przy ul. Wojska Polskiego 52 i 54a. Budynki będą docieplone, z poszczególnych lokali znikną też stare piece, a ich mieszkańcy będą ogrzewać mieszkania z sieci miejskiej. Będą też nowe instalacje, dachy, odnowione zostaną także klatki schodowe. STBS na ten cel dostał 800 tysięcy złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł