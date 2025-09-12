Dodatkowe pociągi na targi Agro Pomerania

W ten weekend będzie można łatwiej dojechać pociągiem do Barzkowic. To z powodu odbywającej się tam jednej z najważniejszych imprez rolniczych w Polsce. Chodzi o targi rolne Agro Pomerania.
W sobotę i niedzielę uruchomione zostaną trzy pary dodatkowych pociągów, które pojadą ze Szczecina Głównego przez Stargard, Barzkowice do Tarnowa Pomorskiego i z powrotem.
Do Barzkowic dojechać będzie można także pociągami kursującymi na stałe na trasach Szczecin - Piła i Szczecin - Bydgoszcz.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł