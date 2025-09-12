Spacer przyrodniczy na Pomorzanach

Wiśnie piłkowane, leszczyny tureckie, berberysy i aronie - między innymi takie drzewa i krzewy będzie można poznać podczas kolejnego spaceru przyrodniczego z Pawłem Madejskim.
Tym razem uczestnicy będą spacerować po osiedlu Kolejarz na szczecińskich Pomorzanach.
Wycieczka rozpocznie się w niedzielę o godzinie 11.
Zbiórka na skrzyżowaniu ulic Budziszyńskiej i Boryny. Udział jest bezpłatny.
